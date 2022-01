Des créneaux de vaccination disponibles à La Ferté Saint-Aubin

L’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire (ARS) indique ce mardi que le centre de vaccination de La Ferté Saint-Aubin, au sud d’Orléans, dispose de nombreux créneaux pour bénéficier d’une dose de rappel ou pour commencer son schéma vaccinal.

Cette semaine, seuls 1400 créneaux sont pourvus sur 2500 ouverts.

L’ARS et la préfecture du Loiret « appellent les habitants de ce territoire à ne pas hésiter à prendre rendez-vous afin de pouvoir se faire vacciner dans les meilleurs délais, la vaccination demeurant l’arme la plus efficace contre le virus ». Les instances ajoutent que « la Haute autorité de santé recommande de privilégier le Pfizer pour les moins de 30 ans et le Moderna pour les personnes de plus de 30 ans (en demi-dose pour le rappel) ».