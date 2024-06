Le goût fumé dans nos aliments va bientôt disparaître ! L’Union européenne a décidé d’interdire le fameux arôme fumé, que l’on retrouve dans certains produits comme, à l’image des lardons, des chips ou encore même des soupes. Mais ce fameux arôme serait dangereux pour la santé selon plusieurs experts.

Car pour obtenir cet arôme fumé, il faut purifier une fumée condensée, qui provient de la combustion de bois, avant procéder à des méthodes telles que l’extraction, la distillation, etc.. Tout autant de méthodes qui, selon les experts, seraient à l’origine de risques de cancer, et d’autres maladies transmissibles à nos descendances.

Combien de temps avant la fin de ces produits ?

Bien entendu, il n’est pas question pour l’Union européenne d’interdire les produits alimentaires au goût naturellement fumé. On parle bien ici des produits transformés pour obtenir cet arôme. Il faudra aussi patienter encore un peu avant de voir tous ces produits disparaître de nos supermarchés, puisque l’interdiction se fera sur 5 ans pour les poissons, les fromages et le jambon. 2 ans pour les chips, les sauces et les soupes.