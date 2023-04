L'Intelligence Artificielle ne cesse, ces dernières semaines, de faire l'actualité. Tout est parti de ChatGPT utilisé par des étudiants pour écrire des exposés ou encore tricher lors d'examens en distanciel. Une technologie qui ne cesse d'évoluer et qui est présente désormais dans notre quotidien. Et pour la maitriser, de nombreuses formations ouvrent aux quatre coins de la France.

Former pour maitriser et améliorer notre quotidien

C'est le cas du groupe GEMA. Après avoir ouvert en 2017, l'ESI Business school, c'est en 2019, que le groupe se lance dans l'Intelligence Artificielle avec l'IA school. Plusieurs antennes sont déployées : à Paris, Lyon, Nantes et dernièrement Bordeaux. "L'idée est de créer des formations hybrides. Ici, pour la IA school, on mélange management et Intelligence Artificielle", explique Gad Chetboun, directeur pédagogique du groupe GEMA.

Les élèves qui candidatent vont donc pouvoir suivre une formation en Bachelor ou en master avec plusieurs axes de formations : le management pour pouvoir piloter un projet, une activité ou une entreprise. L'axe autour de l'Intelligence Artificielle, avec toute les notions de programmation, codage pour mettre en place des langages de programmation. "Les élèves ont une vision très réaliste de ce qu'est l'IA. Ils sont sortis des clichés qui entourent cette technologie. Comme l'idée qu'un robot humanoide va venir prendre le contrôle de la planète. Avec la vulgarisation sur le sujet, l'élève comprend tout le potentiel de l'intelligence artificielle."

Pour Gad Chetboun, le fait de former à l'IA a pour but de mieux maitriser cette technologie. "C'est vraiment de prendre cette IA comme un outil pour améliorer notre quotidien, capable de venir oeuvrer sur les défis de demain, comme par exemple l'environnement et sa préservation. Demain tous les secteurs d'activités seront touchés de près ou de loin par l'IA."

Pour continuer à maitriser cette Intelligence Artificielle, le président de l’Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, Bruno Sportisse, appelait, dans une tribune parue le 29 mars2023, dans le journal Le Figaro, à renforcer, d'ici les prochaines années, les efforts dans la formation, la recherche et l’innovation autour de ce sujet, avec une vision à long terme.