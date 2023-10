Plusieurs habitants de la ville de Porirua, en Nouvelle-Zélande, pourraient bientôt déménager en raison de la musique qui retentit dans leur quartier. Et pour cause... Des concours nocturnes de haut-parleurs entre automobilistes font rage dans cette commune située au centre du pays. Mais ce n'est pas tout. Ces bruyeurs mélomanes, qui se réunissent sur des parkings avec leurs voitures équipées de dizaines de sirènes, affectionnent particulièrement... Céline Dion ! "Cela nous casse les oreilles" et les gens "n’arrivent plus à dormir" a expliqué ce jeudi 26 octobre Anita Baker, la maire de cette municipalité de 60 000 habitants.

Une pétition lancée

All By Myself, It's All Coming Back To Me Now, My Heart Will Go On... Les habitants de Porirua n'en peuvent plus d'entendre les tubes de la chanteuse canadienne. "Céline Dion est populaire parce que c'est une chanson très pure. Nous essayons d'utiliser de la musique qui a des aigus élevés, qui est claire et qui n'a pas beaucoup de basses", a confié Paul Lesoa, l'un des fondateurs d'un groupe qui organise des batailles de sirènes à Auckland au média néozélandais The SpinOff.

Malheureusement, les riverains sont à bout et ont décidé d'employer les grands moyens pour faire cesser ces battles. "Fatigués de l’inaction et de l’attitude dédaigneuse dont font preuve le conseil municipal et le maire sur cette question", ils viennent de lancer une pétition en ligne. "Bien que j’apprécie Céline Dion dans le confort de mon propre salon et à mon propre volume, je n’aime pas entendre des bouts de ses chansons qui démarrent ou s’arrêtent entre 7 heures du soir et 2 heures du matin", écrit d'ailleurs Diana Paris dans un commentaire de la pétition. "En fait, tout le monde a un hobby et, bien que notre hobby puisse être assez dérangeant et que nous comprenions à quel point il peut être dérangeant, nous voulons simplement avoir notre propre espace sécurisé, loin des gens, pour le pratiquer", explique un autre plaignant dans les colonnes de The SpinOff.

De son côté, la maire a proposé aux organisateurs de délocaliser le concours dans la campagne : "J’en ai assez des batailles de sirènes. Peu importe où vous êtes dans notre ville, il y a des maisons qui vont entendre quelque chose", a-t-elle confié au média local RNZ.