Voyager à vélo, ce n’est déjà pas simple. Alors imaginez-vous sur un vélo, attaché à un autre vélo, et tractant une caravane de 250 kg ! Camille et Oscar ne se sont en effet pas facilité la tâche, mais ils ont voulu vivre une aventure hors du commun.

Âgés tous les deux de 26 ans, les voyageurs nivernais veulent ouvrir leur ferme. Mais leur projet n’est pas encore clairement défini. Alors, quoi de mieux que d’aller puiser l’inspiration ailleurs ? Durant leur périple, ils vont aller à la rencontre des producteurs sur les marchés, et découvrir leurs exploitations pour « essayer de comprendre les chemins de décision, pourquoi et comment les gens se sont installés, et comprendre les pratiques qu’ils mettent en place sur la ferme », nous explique Camille.

Sur les routes européennes

Le couple nivernais s’est donc lancé à la conquête de l’Europe, avec un début de périple sur les bords de Loire, en direction de la Bretagne. « On va faire un gros tour de la Bretagne parce qu’il y a beaucoup de productions qui nous intéressent, nous explique Oscar. Et après, on vise l’Allemagne en passant par la côte. L’idéal serait de redescendre en République Tchèque, Roumanie… On verra à partir de ce moment-là la suite du périple, parce qu’on arrive dans les situations plus compliquées, les carpates, les Alpes… ».

La caravane n’étant pas électrique, Camille et Oscar envisagent en effet de revenir en France pour la déposer et repartir juste avec leurs vélos, faire le sud de l’Europe. Côté calendrier, le couple veut prendre son temps, et estime pouvoir parcourir 30 à 40 km par jour, lorsqu’il sera sur la route. Mais le duo entend bien profiter de cette aventure. « Des fois, il ne faut pas trop réfléchir. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Et se laisser porter par ses envies », déclare Camille. Et puis la jeunesse, ça sert aussi à ça !

Camille et Oscar sont partis la semaine dernière de Bazolles. Leur aventure est à suivre sur l'Instagram @oscamtar.