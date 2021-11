Grosse frayeur dans les airs. Dimanche, le Star Flyer, la plus haute attraction à sensations fortes d’Europe, a ouvert ses portes au parc Winter Gardens Wonderland de Blackpool, au nord-ouest de l’Angleterre. Des centaines de personnes étaient au rendez-vous pour grimper dans la nacelle suspendue à près de 80 mètres du sol. Et on peut dire que l'attraction Star Flyer a fait sensation pour son inauguration et que les visiteurs en ont eu pour leur argent !

Quelques instants à peine après le démarrage de l’attraction, celle-ci est restée bloquée dans les airs suite à une panne de courant électrique. « Joli coucher de soleil ce soir, mais si tu as le vertige et que tu es coincé là-haut, tu ne dois pas être ravi », a commenté un témoin de la scène depuis la terre ferme. Les pieds dans le vide, les nombreux passagers embarqués dans le Star Flyer ont effectivement dû attendre de longues, très loooongues minutes avant d’être évacués par une équipe de secours. Le courant a ensuite été rétabli et l’attraction a pu accueillir de nouveaux passagers, sans nouvel incident.

« Le manège n’a pas été opérationnel pendant quelques minutes, mais il est ouvert neuf heures par jour et toutes les personnes sont en sécurité (…). Il s’agissait d’un problème mineur, tout ce que nous voulons, c’est que les gens passent de bonnes fêtes de Noël, après les 18 mois difficiles que nous avons passés », a assuré John Westhead, le chef des opérations du parc au Daily Star.