Des perturbations au nord d’Orléans sur l’A10 après un accident de poids lourd

Un accident impliquant un poids lourd a eu lieu ce lundi aux alentours de midi sur l’autoroute A10 dans le Loiret, au niveau de la bretelle de sortie Orléans Nord. On ne sait pas s’il y a ou non des blessés. Conséquence, le trafic est fortement perturbé en direction de Tours. Un bouchon de quatre kilomètres s’est formé entre Gidy et Saran.

Les équipes de Vinci Autoroutes indiquent que l’intervention du dépanneur est actuellement en cours. La sortie 14 Orléans Nord est fermée, les automobilistes sont invités à quitter l’autoroute plus au nord, à Artenay (sortie 13).