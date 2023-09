Ce n’est une surprise pour personne mais une étude de Foodwatch le confirme définitivement : oui, les publicités de plusieurs géants agroalimentaires sont trop agressives pour nos enfants.

Conséquences : ils préfèrent manger de la nourriture aggravant le risque de cancers et de maladies cardiovasculaires plutôt que des aliments sains. Et lorsque l'on sait que l’obésité a été multipliée par sept pour les plus jeunes en près de 20 ans, il y a de quoi s‘inquiéter.

Dans leur étude, l’association a ciblé un peu moins de 230 produits. Parmi eux, seulement 10 peuvent être promus auprès des enfants, selon des critères nutritionnels de l’Organisation Mondiale de la Santé. Tous les autres ne devraient tout simplement pas avoir de publicité, car ils sont jugés soit trop gras, soit trop salés, ou tout simplement mauvais pour la santé.

Des marques comme McDonald's, Nestlé, Danone, Burger King ou encore Lindt sont notamment dans le viseur de Foodwatch, qui demande aux autorités françaises un encadrement beaucoup plus strict de la pub pour nos enfants.