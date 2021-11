Découverte insolite dans la Tamise, le fleuve qui traverse la ville de Londres (Angleterre). Soixante-quatre ans après que le fleuve ait été déclaré « biologiquement mort », des chercheurs de la Zoological Society of London (ZSL) y ont découvert des requins venimeux appelés Spurdog. Une espèce particulièrement dangereuse pour l’homme.

En effet, le squale présente deux nageoires dorsales qui peuvent libérer du venin et provoquer un gonflement, voire même une paralysie des membres. Selon la ZSL relayée par le Daily Star, les requins se déplacent en bancs et logent principalement dans les baies et dans les estuaires, en eaux peu profondes donc, afin de se reproduire et de mettre bas.

Aucune donnée précise pour compter les requins venimeux présents dans le fleuve, mais à ce jour, plus de 115 espèces de poissons et 92 espèces d’oiseaux seraient revenues s’installer sur les rives de la Tamise, parmi lesquelles deux autres espèces de requins, des hippocampes, des huîtres, et même des phoques. Ce phénomène pourrait s’expliquer par l’amélioration de la qualité de l’eau depuis 2007.