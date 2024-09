Des spectacles insolites de bulles de savon géantes près de chez vous

En vrai, il s’appelle Pierre-Yves Fusier mais vous pouvez l’appeler Slash Bubbles. Il s’agit de l’un des rares en France à être, comme il dit : « un dresseur de bulles ». Passionné par les arts du cirque depuis toujours, cet ancien cadre a changé de vie pour devenir un artiste accompli il y a près de dix ans, et se consacrer à 100% à cette discipline pas comme les autres. Comment ? En créant des bulles de savon géantes dans des numéros originaux.

Lancé par André Manoukian

Il raconte comment tout a commencé, à Chamonix, au festival Cosmo Jazz : « j’étais spectateur de ce festival, je me mettais sur une montagne en face des concerts et je faisais des bulles. Et les organisateurs de ce festival, André Manoukian et sa femme, m’ont demandé si je voulais faire des bulles, pour le concert phare du festival. Je pouvais difficilement refuser ce concert qui avait lieu devant le glacier, le plus bel endroit de Chamonix. Il fallait marcher une heure, prendre un téléphérique, et il y a eu tellement de succès qu’il y avait une heure d’attente au téléphérique, et le concert a démarré avec trois heures de retard. Mais pendant les trois heures, j’ai tenu un peu les gens avec mes bulles. Donc en fait, mon premier spectacle, je l’ai fait devant 4000 personnes. »

C’est à ce moment-là que Pierre-Yves se dit qu’il peut se lancer dans une carrière. Un métier qui, reconnait-t-il, demande « beaucoup de patience » et pour lequel on doit bien gérer « sa frustration », car on n’est jamais à l’abri que nos bulles explosent, surtout à l’extérieur.

"Entre 50 et 500 bulles d’un coup"

Aujourd’hui, Slash Bubbles propose aussi bien des spectacles dehors que dedans. Petit aperçu de ce que vous pouvez voir : « à l’extérieur, vous allez pouvoir voir des bulles vraiment géantes, de plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres. J’ai des outils avec lesquels j’ai fait entre 50 et 500 bulles d’un coup. Je fais des nuages de bulles avec d’autres outils. Et à l’intérieur, ce sont des choses beaucoup plus techniques, des sculptures, des bulles en forme de cube, qui montent et qui descendent, j’enferme des gens dans les bulles. »

Tout seul ou en compagnie d’autres artistes comme des musiciens ou des acrobates, Slash Bubbles propose aussi actuellement une pièce de théâtre nommée « Plonge ». L’artiste est à retrouver un petit partout en France, et notamment ces prochains mois en Pays de la Loire, en Centre Val de Loire ou en Bourgogne Franche Comté.