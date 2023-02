Depuis quelques heures, le monde entier a les yeux rivés vers la Turquie et la Syrie, touchées par un séisme de magnitude 7,8 et ses répliques, survenus ce lundi 6 février 2023, à 4h17 du matin, dans le district de Pazarcik, situé à une soixantaine de kilomètres de la frontière syrienne, près la grande ville de Gaziantep.

Selon un bilan toujours provisoire, les deux tremblements de terre consécutifs, d'une violence inouïe, ont causé la mort d'au moins 5024 personnes. Tandis que plus de 8.000 personnes ont été extraites des décombres en Turquie, des milliers de personnes restent toujours piégées sous les bâtiments détruits des zones sinistrées. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré l'état d'urgence pour une durée de trois mois dans dix provinces touchées par les séismes.

Les théories du complot en pleine effervescence

S'il s'agit du séisme le plus meurtrier depuis 1999 lorsqu'une violente secousse avait tué plus de 17.000 personnes dans la partie orientale de la mer de Marmara, près d’Istanbul, certains partisans de la théorie du complot affirment aujourd'hui que cette nouvelle catastrophe n'est pas arrivée naturellement. Selon eux, le responsable du séisme survenu en Turquie et en Syrie n'est autre que l'HAARP ("High Frequency Active Auroral Research Program", en anglais, ndlr).

Ce projet scientifique américain, né dans les années 90, a pour but d'étudier la haute atmosphère grâce aux antennes présentes dans un observatoire situé en Alaska. Pourtant, comme l'ont témoigné de nombreux internautes sur Twitter, certains sont persuadés que des dispositifs militaro-scientifiques ont été cachés partout dans le monde afin de provoquer volontairement des catastrophes naturelles telles que des séismes, inondations ou encore ouragans. Selon leurs croyances, une arme secrète appartenant à l'armée américaine aurait le pouvoir de contrôler le climat.