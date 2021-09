Des trains à petits prix entre Angers et Paris dès 2022

La SNCF va proposer à partir de l’année prochaine sur plusieurs lignes « des billets à prix réduits et fixes jusqu’au dernier moment ». Ce sera le cas notamment entre Nantes et la gare d’Austerlitz à Paris. Les gares du Mans, d’Angers mais aussi de Blois, de Saint-Pierre-des-Corps, des Aubrais seront desservies. Le trajet durera entre 3h30 et 4h15.

Ces liaisons baptisées Ouigo Vitesse classique, seront assurées par des trains corail repeints en rose sur le modèle des trains low-cost Ouigo. Les billets, commercialisés uniquement sur internet coûteront entre 10 et 30 euros, 5 euros pour les enfants. Un prix auquel il faudra ajouter quelques euros pour les options comme les bagages.

La SNCF espère « prendre des parts de marché à la route », c’est à dire aux voitures mais aussi aux cars Macron. La compagnie espère que cette nouvelle filiale, sera rentable d’ici deux ans.

Avec AFP