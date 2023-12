Des villageois sauvent leur boulangerie en devenant ...

C'est la belle histoire du jour. On l'a trouvée en Loire-Atlantique, entre Angers et Nantes, où vous écoutez Vibration en DAB+ !

Un village de 800 habitants, qui se nomme Grand-Auverné, a réussi à sauver l'un de ses derniers commerces. Il n'y a plus qu'un coiffeur, une auberge et la boulangerie a failli fermer en novembre dernier. Une fermeture qui aurait pu entraîner les autres, et donc la mort du village. Mais heureusement, elle a été sauvée grâce aux habitants eux-même.

Ils se sont improvisés boulangers !

500 bénévoles du village gèrent le dépôt du pain depuis un mois. Deux élus tiennent la caisse. Les bénévoles se relaient tous les jours en attendant l'arrivée d'un nouveau patron pour la boulangerie. Et la belle histoire continue, il s'agira d'un habitant de la commune âgé de seulement 20 ans ! Un jeune du village qui y a fait son apprentissage.

Voilà une solution à la désertification qui touche nombre de nos territoires, quand chacun s'y met, on peut sauver ses commerces et par là même, la vie de sa commune.

Bravo aux habitants de Grand-Auverné en Loire-Atlantique !