À l’image de l’événement sportif, la nouvelle exposition visible au musée des 24 Heures se veut historique. À l’origine, le musée a été fondé en 1961 par un partenariat entre la Ville du Mans, le Département de la Sarthe et l’Automobile Club de l’Ouest (ACO). Il recevait à l’époque beaucoup de propositions de particuliers qui proposaient de prêter leurs voitures pour les exposer. Après avoir été géré par les équipes du Département entre 1991 et 2016, le complexe touristique et culturel est désormais exploité et géré par l’ACO, ainsi que huit salariés en CDI et de nombreux bénévoles.

"C'est un événement exceptionnel"

Tout au long de l’année, néophytes, curieux et passionnés d’automobile se rendent au musée pour y (re)découvrir les voitures de courses des 24 Heures, depuis 1923 jusqu’au années 2020, mais aussi une collection de plusieurs motos et de camions de service. Et en cette année si particulière, la responsable de la valorisation du patrimoine pour l’ACO, Mathilde Blot, décrit ce qui nous attend : « on a la chance énorme d’accueillir quasiment l’intégralité des voitures qui ont gagné le circuit depuis 1923 jusqu’à l’année dernière, soit un peu plus de 85 véhicules, tous authentiques. On peut voir aussi certaines qui auront marqué la course, la plus petite, la plus grosse, la plus aérodynamique, la plus chère. Il y des modèles mythiques dont certains n’ont jamais été vus au Mans depuis leur passage sur le circuit, à l’époque de la course. Pour les passionnés, c'est un événement exceptionnel. »

Pour arriver à installer tous ces bolides mythiques au sein du musée, il aura fallu plus de deux années de préparation. Tout le monde à jouer le jeu afin que ces fameux véhicules soient disponibles, que ce soient les constructeurs ou les collectionneurs privés. En effet, ces derniers ont tous accepté de prêter leur petits bijoux le temps de l’exposition.

Tous en piste !

Au-delà de les voir dans le musée, on va aussi pouvoir admirer certaines voitures en pleine action. « Pendant les 24 Heures du Mans et pendant Le Mans Classic, certaines d’entre elles vont sortir et rejoindre la piste pour des parades. Pas toutes car elles ne sont pas toutes roulantes, mais la moitié vont sortir du bâtiment et faire des tours du grand circuit des 24 Heures du Mans, comme à l’époque », précise Mathilde Blot. Par ailleurs, deux départs de visites guidées sont organisés tous les jours à 10h30 et 14h30. Elles sont gérées par des guides conférenciers et durent environ une heure et demie.

Les membres du musée des 24 Heures du Mans espèrent attirer plus de 60.000 visiteurs sur le mois de juin, ce qui équivaudrait au double par rapport à juin 2022. L’exposition du centenaire des 24 Heures du Mans dure jusqu’au 2 juillet. Ensuite, l’enceinte rouvrira à la fin du mois de juillet et une exposition temporaire rythmera la fin de l’année. Enfin, à plus long terme, l’ACO a prévu de doubler la surface d’exposition, et ouvrir un nouveau musée « avec une collection bien plus riche que ce que l’on possède déjà. L’ambition de l’ACO, c’est d’en faire le plus beau musée du sport automobile du monde », ajoute la responsable de la valorisation du patrimoine. Les travaux devraient commencer l’année prochaine.