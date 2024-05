Desperate Housewives : Eva Longoria annonce la réunion du casting !

« Interpreter Gaby me manque! Wisteria Lane me manque”, a déclaré l’actrice et égérie L’Oréal au micro de Canal +. Une déclaration d’amour à son rôle passé, qui a donné lieu à l’officialisation de ce projet dans les tuyaux : les retrouvailles des membres du casting pour fêter les 20 ans de la série.

La série Desperate Housewives s'était arrêtée en 2012, et avait été diffusée pour la première fois le 3 octobre 2024. Le public s'était très vite attaché aux personnages emblématiques de Lynette Scavo (Felicity Huffman), Susan Mayer (Teri Hatcher), Bree Van de Kamp (Marcia Cross), et Edie Britt (Nicollette Sheridan).

On ne connait pas encore où et quand cela sera diffusé, ni sous quelle forme. Eva Longoria a juste précisé que ce ne serait pas un spin-off. Cela devrait probablement prendre la forme d’un épisode « réunion » comme cela avait été fait pour Friends et Harry Potter. Affaire à suivre…