Il a suffi d’un Tweet… Le 31 décembre dernier, le compte officiel de la série Desperate Housewives a publié une photo (ci-dessous) des cinq héroïnes en robe de soirée. Un visuel accompagné d’un message énigmatique : « En attendant désespérément 2022 ». Il n’en a pas fallu davantage pour attiser la curiosité des fans et, surtout, pour déclencher un emballement collectif sur les réseaux sociaux.

UN TWEET ÉNIGMATIQUE QUI ENFLAMME LA TOILE

Beaucoup d’internautes y ont vu l’annonce d’un probable retour de Bree, Susan, Lynette et Gaby sur nos écrans, soit sous la forme d’un reboot, comme la série Sex & The City, soit sous la forme d’un épisode spécial célébrant les retrouvailles du casting à la façon Friends ou Harry Potter. D’autres internautes y ont juste vu une façon originale de célébrer la nouvelle année. Et c’est très certainement le cas !

LA RÉACTION DU CRÉATEUR DE LA SÉRIE

En effet, pour Marc Cherry, le créateur de Desperate Housewives, un retour de la série « semble très peu probable » à l’heure actuelle. Interrogé par nos confrères de Télé-Loisirs, il s’explique : « Je ne sais pas si je pourrais réunir ce casting dans une même pièce aujourd’hui (…). Les chemins de tout le monde ont totalement divergé. Et puis, artistiquement parlant, à la fin de la série, j’ai bouclé toutes les intrigues, donc je ne sais pas si j’aimerais revenir à ces personnages. Je pense que j’ai raconté tout ce qu’il y avait à dire ».