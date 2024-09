Deux dates supplémentaires en février pour Indochine à l’Arena Co’Met d’Orléans !

Bonne nouvelle pour les fans d’Indochine ! Alors que les 300.000 places mises en vente pour la trentaine de dates de l’Arena Tour l’an prochain sont parties en seulement quelques heures, le groupe de Nicolas Sirkis annonce de nombreuses dates supplémentaires.

4 dates au total à Orléans

Le groupe se produira au total plus d’une soixantaine de fois entre fin janvier et fin juin 2025, avec, non pas deux comme initialement prévu, mais bien quatre concerts à l’Arena Co’Met d’Orléans. Indochine sera en effet également présent les 11 et 12 février, en plus des 14 et 15 février. Si ces deux dernières dates affichent déjà complet, la billetterie pour les 11 et 12 février ouvrira le samedi 21 septembre à 10h.

Indochine a dévoilé le 7 septembre dernier un quatorzième album studio, Babel Babel. Porté par le single Le Chant des cygnes, il se classe déjà numéro un des ventes en France, avec 55.000 exemplaires vendus dès la première semaine.