Deux énormes cochons se sont introduits sur un terrain de golf du Lightcliffe Golf Club situé dans le comté du Yorkshire, au nord de l’Angleterre, et ont littéralement semé la pagaille sur le green. La semaine dernière, les deux animaux ont en effet chargé les golfeurs et « fait tomber les chariots et les sacs », puis ils ont retourné la pelouse soigneusement entretenue par les jardiniers de l’établissement avant de soudainement prendre la fuite.

LE CHAOS SUR LE GREEN

« On ne sait pas d’où venait les deux vandales », a déclaré le propriétaire du golf à la presse, contraint de fermer son établissement afin de remettre les trous en état. Mais deux jours plus tard, rebelote. Les cochons sont réapparus. Ils ont à nouveau provoqué le chaos sur le terrain et, cette fois-ci, ils ont également blessé le jardinier en chef qui tentait de les chasser. Touché à la jambe, l’employé a été transporté aux urgences pour quelques égratignures et un vaccin contre le tétanos.

LES AUTORITÉS IMPUISSANTES

Averties, les autorités ont affirmé n’avoir aucun pouvoir en cas d’intrusion et vandalisme liés aux porcs. Contactée à son tour, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA, la société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux) n’a pas pu intervenir car « trop débordée ». Le propriétaire et ses employés ont donc dû se débrouiller seuls : « Nous avons emmené les cochons dans un coin du parcours et nous les avons laissés là (…). Nous avons fermé cette partie du parcours, car ils sont évidemment dangereux ».