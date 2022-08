Deux personnes mises en examen après le meurtre d’une femme enceinte à Montargis

C’était mercredi dernier. Une femme âgée de 30 ans et enceinte de huit mois était tuée à Montargis. Son bébé n’a pas survécu. Son conjoint, âgé de 35 ans, avait aussitôt était mis en examen. Il avait admis une dispute avec sa compagne mais avait aussi expliqué que « s’il avait pu avoir des gestes violents, c’était pour empêcher son épouse de se faire du mal à elle-même », selon le procureur de Montargis, Loïc Abrial.

Ce mardi, le parquet d’Orléans indique que l’homme a été mis en examen pour meurtre et actes de torture et de barbarie, et placé en détention. La République du Centre ajoute qu’une femme a aussi été placée en examen. Elle entretenait une relation avec lui et était présente au moment du drame.