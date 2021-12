Cavale terminée ! Depuis près de quatre mois, des zèbres échappés d’une ferme privée vivaient en liberté dans la ville d’Upper Marlboro, dans le Maryland (États-Unis), non loin de Washington. Fascinée et amusée, la population locale utilisait les réseaux sociaux pour partager et documenter les aventures des équidés, souvent aperçus dans les jardins, sur les routes ou encore dans les champs et aux abords des ruisseaux. D’ailleurs, à de nombreuses reprises, les bêtes ont échappé aux tentatives de capture des autorités.

UNE CAVALE DOCUMENTÉE EN DIRECT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Mais le 13 décembre dernier, le documentaire a soudainement pris fin. Les autorités du comté de Prince George et le ministère américain de l’Agriculture ont annoncé avoir enfin attrapé deux zèbres en cavale. D’après le New York Time, un troisième animal a été retrouvé mort dans un piège, peu de temps après l’évasion.

Les détails de la capture et les circonstances de l’incident n’ont pas été précisés par les autorités. À ce jour, l’enquête se poursuit. Les zèbres, qui appartenaient à Jerry Lee Holly, un homme de 76 ans accusé de maltraitance animale et inculpé, ont toutefois déjà été transféré dans un nouveau troupeau.

ZEBRA SIGHTING in Upper Marlboro, MD. Video from @wusa9 viewer Chris Horrell: pic.twitter.com/CI54iFpdNg — Jeff Ackermann (@JeffAckermann) September 22, 2021