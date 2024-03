Digital Cleanup Day : comment réduire son impact numérique ?

Le Digital Cleanup Day, c’est l’occasion, pendant une semaine de faire de la sensibilisation sur la pollution numérique. Car sans s’en rendre vraiment compte, nos actions du quotidien ont un impact plutôt négatif sur la planète. En effet, nous utilisons tous des équipements (téléphone, tablette, télé, ordinateur…) et nous consommons notamment de la data, en envoyant des emails ou en stockant des photos. Et tout ça, ça a un impact sur la planète.

L’objectif est donc de prendre du temps pour nettoyer leurs données, mais aussi sortir des placards les équipements usagés en vue de leur tri, ou faire réparer les ustensiles qu’on a et allonger la durée de vie des équipements.

En fait l’idée, est qu’on est tous capable à notre échelle de faire quelque chose, comme nous l’explique Laure Lalouette, secrétaire adjointe de l’association World Cleanup Day. « Que ce soit de prendre une heure pour nettoyer notre téléphone ou mettre en œuvre une bonne pratique. Par exemple, ne plus envoyer de pièce jointe mais plutôt un lien URL vers un drive. On peut également ranger ses placards, sortir son vieux Nokia 3310, et l’emmener se faire recycler dans une borne ».

Effectivement, on peut tous agir, et ne pas attendre la semaine du Digital Clean Up Day pour mettre place les bons réflexes. Parce qu’il y a plein de petits gestes que l’on peut faire au quotidien. « Lorsqu’on utilise nos applications comme WhatsApp, on peut utiliser une fonctionnalité « message éphémère » afin que tout ce qu’on s’échange soit supprimé au bout d’un jour, une semaine ou dès que c’est lu. »

Tous ces bons gestes, vous les retrouvez sur www.digital-cleanup-day.fr