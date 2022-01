Insomnie, sommeil agité… Vous avez déjà tout essayé pour passer de meilleures nuits, des somnifères aux huiles essentielles, rien n'y fait. Ne cherchez pas plus loin ! Le remède miracle se trouve en réalité dans votre armoire. Dans une vidéo (ci-dessous) publiée en février 2021 sur le réseau social TikTok, une docteure, surnommée « doctorjesss » et suivie par plus d’un million de personnes, affirme que dormir avec des chaussettes permet d’obtenir une meilleure qualité de sommeil. « Porter des chaussettes réchauffe les pieds et permet de dilater les vaisseaux sanguins qui refroidissent le corps. Et le corps refroidi indique au cerveau qu’il est temps de se coucher. De fait, les personnes qui portent des chaussettes ont tendance à s’endormir plus rapidement », explique-t-elle aux internautes.

Une théorie récemment confirmée par plusieurs spécialistes, dont Joëlle Adrien, docteure en neurobiologie, interrogée par nos confrères de Ouest-France : « Si les pieds sont froids, ils ne vont pas réchauffer le lit, et on ne perdra pas la chaleur nécessaire à réchauffer celui-ci ». En résumé, avec des pieds, le corps tout entier doit travailler pour réchauffer le lit et créer une sorte de « niche thermique », soit une activité corporelle qui ne facilite pas l’endormissement.

Si la chaleur est trop importante au cours de la nuit, on a tendance à retirer nos chaussettes et cela ne perturbe pas forcément le sommeil. Dans le cas où cela perturberait votre sommeil, il est conseillé d’enfiler des chaussettes une à deux heures avant le coucher et de les retirer juste avant l’endormissement.