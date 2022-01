Dry January : après les fêtes, un mois sans boire d'alcool

Les fêtes de fin d’année ont sans doute, cette fois encore, été propices à la consommation d’alcool. L’occasion de se lancer un défi pour le mois de janvier : ne pas boire d’alcool jusqu’au 31 janvier ! Lancé en 2013 au Royaume-Uni, le « Dry January » revient donc cette année, encouragé par de nombreux médecins.

« Ce qui est très intéressant avec le Dry January, c’est de mettre en avant qu’il y a une autre manière de vivre son alcool », confie le docteur Jérôme Bachellier, psychiatre à l’équipe de liaison et de soin en addictologie au CHRU de Tours. « L’alcool est très présent dans nos sociétés, il est automatique dans nos repas et nos festivités. L’idée, c’est de se dire qu’il n’y a pas d’obligation à ça. » Le médecin invite donc à « redécouvrir le fait de s’amuser sans alcool et de goûter des mets délicieux sans alcool ».

Selon le docteur Jérôme Bachellier, les effets de cette non-consommation d’alcool seront visibles très rapidement. « Il y a aura déjà un grand sentiment de récupération en terme physique : sommeil, qualité de la peau, moins d'irritabilité », explique-t-il. « Et cela aidera également à prendre conscience à quel point on développe des automatismes et à s’interroger sur pourquoi on fait cela. »

Le défi ne s’adresse toutefois pas à tout le monde. Si vous estimez que votre consommation est excessive car quotidienne ou presque, il convient de ne pas se sevrer du jour au lendemain et de contacter plutôt un professionnel de santé.