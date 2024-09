Dua Lipa en France : 3 dates annoncées !

Trois dates seulement ? Ça s'annonce encore compliqué pour avoir des places ! Les fans vont être nombreux à se ruer sur la billetterie, pour découvrir cette nouvelle tournée qui accompagne son troisième album, "Radical Optimism". Le rendez-vous est donné les 15 et 16 mai 2025 à l'Arena de Lyon, et le 23 mai à Paris La Défense Arena. Et comme pour, désormais, beaucoup de concerts, les fans sont invités à s'inscrire aux préventes pour maximiser leurs chances de décrocher le fameux billet ! Autrement, il faudra attendre le 20 septembre prochain, 10h, pour la vente sur DuaLipa.com.

"Radical Optimism" a été, on le rappelle, accueilli les bras ouverts, et est même devenu le plus gros démarrage d'album d'une artiste britannique en 2024. Une tournée monumentale était donc de rigueur. La tournée Radical Optimism Tour débutera cet automne en Asie. Puis en 2025, les concerts débuteront le 20 mars en Australie, puis direction l'Europe, avec Madrid, Hambourg, Amsterdam, Londres, ou encore Dublin. Dua Lipa traversera ensuite l'Atlantique pour rejoindre le Canada, et les Etats-Unis.