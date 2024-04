Duralex : le verrier loirétain en difficulté, un redressement judiciaire demandé

Il faut sauver (encore) le soldat Duralex. Le verrier loirétain, basé à La Chapelle-Saint-Mesmin, est de nouveau en difficulté. L’entreprise, qui emploie 230 personnes sur son site historique, demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Les problèmes se multiplient ces dernières années, avec la flambée des prix du gaz, l’inflation, une concurrence de plus en plus forte et une décision administrative obligeant la nouvelle direction à payer les droits à polluer de l’ancien exploitant.

Un repreneur recherché

Duralex avait notamment dû interrompre sa production pendant 5 mois au plus fort de la crise énergétique. Un prêt de l’Etat de 15 millions d’euros avait permis de sauver temporairement le verrier loirétain. Le ministre de l’Industrie, Roland Lescure, fait savoir que l’État « mettrait tout en œuvre pour essayer de faire émerger des solutions de reprise. » Trois ans seulement après sa reprise par Internationale Cookware, la maison-mère de Pyrex, Duralex est donc de nouveau à la recherche d’un repreneur.

Le président d’Orléans Métropole, Serge Grouard, dit apprendre cette nouvelle « avec consternation. Duralex est un fleuron industriel et incarne le savoir-faire français. Tout sera mis en œuvre par Orléans Métropole, aux côtés de l’entreprise et de ses 230 salariés, afin de trouver toute solution permettant de pérenniser l’activité et les emplois. » Un administrateur et un mandataire judiciaire devraient désormais être nommés par la justice pour une période d'observation de quelques mois.