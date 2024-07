Duralex : trois offres de reprise, elles seront examinées le 17 juillet

Quel avenir pour Duralex ? Trois candidats ont déposé une offre pour reprendre la célèbre verrerie loirétaine, basée à La Chapelle Saint Mesmin. Une seule de ces offres assurerait cependant le maintien de l’emploi des 228 salariés. Il s’agit d’un projet de Scop (société coopérative de production), porté par la direction actuelle du site et 60% des salariés. Cette offre est soutenue par les collectivités, la Métropole d’Orléans ayant notamment proposé de racheter le site pour 5 à 8 millions, afin de convaincre les banques.

Une autre offre prévoit quant à elle le maintien de 179 emplois. Elle a été déposée par la SARL Tourres et Cie, qui possède déjà deux verreries, et « doit être prise au sérieux et étudiée » selon le syndicat CDFT. Enfin, la troisième offre vient de Carlesimo Investissements/GCB Investissements, un groupe industriel spécialisé dans les quilles en plomb pour les bateaux, et Lory International. Seuls 79 emplois seraient préservés.

Le tribunal de commerce d’Orléans examinera les offres le 17 juillet prochain. Duralex avait été racheté en 2021 par la Compagnie Française du Verre, qui possède également la marque Pyrex.