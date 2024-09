E-Confident : l'IA qui lutte contre le cyberharcèlement

Le cyberharcèlement, en constante augmentation, touche particulièrement les adolescents. D'après l'OMS, 1 jeune sur 6 a déjà été victime de cyberharcèlement. Chaque jour, des milliers de jeunes sont confrontés à des messages haineux sur les réseaux sociaux. Et face à cette réalité, cette équipe d’étudiants a voulu créer un outil accessible à tous, pour réagir rapidement et efficacement.

Ainsi, "E-confident" intervient lorsqu'il détecte des messages offensants sur une plateforme. Fonctionnant comme un assistant émotionnel, il engage la conversation avec la personne harcelée. À travers des questions, il lui apporte un soutien immédiat, l’informe sur les démarches à suivre, et l’aide à savoir comment réagir. Inspiré des fonctionnalités de ChatGPT, ce programme vise à apporter une présence réconfortante dans un espace souvent perçu comme hostile.



L’outil a déjà été testé avec succès sur la plateforme DISCORD. Bachar, l’un des membres de l’équipe, explique : « L’objectif est d’intégrer cette IA à tous les réseaux sociaux, pour qu’elle devienne un soutien quotidien contre le cyberharcèlement. » Un projet qui, selon Manassé, chef de projet, pourrait changer la vie de nombreux jeunes et éviter des conséquences dramatiques. « On a voulu montrer que l’IA pouvait avoir un impact positif sur des enjeux de société », souligne-t-il.

Un projet porté par l’innovation et l’espoir

Les cinq étudiants ne comptent pas s’arrêter là. Leur projet est arrivé en 3e position du concours organisé par VivaTech le 25 mai 2024. Une victoire malgré tout, car leur médaille de bronze leur permettra de présenter leur bijou de technologie nulle part d'autre qu'à la Silicon Valley, ce qui pourrait propulser leur projet à une échelle encore plus grande.



Rendez-vous en 2025...