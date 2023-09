La rentrée scolaire n’a pas stoppé l’inflation, alors pour essayer de faire des économies ces prochaines semaines, on vous propose de faire un point sur ce que l'on peut mettre dans son congélateur, et combien de temps, dans le but d'éviter de gaspiller.

Pour commencer, pour tout ce qui concerne nos restes, qu'ils s'agissent de légumes ou de viande, vous pouvez les congeler deux à trois mois maximum. Cela monte même à quatre mois pour les soupes. Au contraire : n’attendez pas plus de six semaines pour le lait, et, pour les viandes rouges, les fruits ou les légumes que vous n’avez pas encore cuisinés, vous pouvez pousser entre 10 et 12 mois.

Enfin, un petit rappel pour le mode d’emploi de notre appareil. Il faut savoir que lorsque l’on congèle un produit, les bactéries ne disparaissent pas. On stoppe seulement la propagation des microbes.

Beaucoup le font mais surtout, il faut penser à ne jamais décongeler vos aliments à température ambiante. Préférez plutôt le réfrigérateur, le micro-ondes ou encore tout simplement l’eau froide.