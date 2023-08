"Chaque geste compte". C’est le nom de la campagne lancée il y a quelques temps par le gouvernement. L’objectif avec cette démarche est de nous encourager à économiser l’eau, parce que les grosses chaleurs arrivent, et, avec elles, des vagues de sécheresse.

Dans cette campagne de sensibilisation, on retrouve six gestes simples à adopter pour faire des économies, les voici :

- Installer des mousseurs sur les robinets et un pommeau de douche économe.

- Faire bien attention aux fuites et les réparer.

- Préférer aux bains les douches, cinq minutes maximum.

- Si on a un jardin on peut aussi penser à installer un récupérateur d’eau de pluie, et un goutte-à-goutte pour l’arrosage.

- Toujours dans le jardin, on privilégie les plantes peu gourmandes en eau.

Il faut savoir que l’an dernier, on a connu l’été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Et cette année, en France, une grosse partie des nappes phréatiques restent à des niveaux assez préoccupants.

Mais maintenant, vous savez quoi faire.