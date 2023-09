On est plus de la moitié en France à avoir un animal de compagnie. Et en ces temps d’inflation, on en a conscience, les nourrir coutent un peu cher, avec une augmentation d'environ 20% depuis début 2022. L’occasion de vous donner quelques petits conseils.

Premièrement, on peut privilégier l’achat en gros pour ce qui concerne les croquettes, mais aussi les litières ou les friandises. Sur Internet, certains sites vous proposent de payer en plusieurs fois sans frais. Mieux, si vous avez un endroit où stocker vos gros sacs de croquettes, n’hésitez pas à en acheter plusieurs en une seule commande.

Cela prend du temps, mais l’autre solution, c’est de cuisiner pour son chat ou son chien. Cela peut être la même nourriture que nous, comme, par exemple, des haricots verts, ou alors les invendus que l’on peut trouver chez les commerçants près de chez nous.

Au marché, on peut aussi aller chez notre boucher et notre poissonnier qui, si on a de la chance, peuvent nous proposer des déchets de viande ou de poisson.

Attention, ce n’est pas pour cela qu’il faut donner tout et n’importe quoi à son animal. Vous pouvez d’ailleurs retrouver des idées de recettes saines sur le site : doctissimo.fr.