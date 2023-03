Disney+ va sortir une série-documentaire sur Ed Sheeran

Si vous êtes fan d’Ed Sheeran, votre agenda s’annonce rempli pour les prochains mois ! Après l’annonce de la publication d'un nouvel album, Substract, le 5 mai, on apprend ce mardi 21 mars la sortie de « Ed Sheeran : la somme de tout », une série-documentaire sur le chanteur. Tous les épisodes seront disponibles le 3 mai prochain sur la plateforme Disney+. Le documentaire reviendra, par le biais d’archives personnelles, d’interviews et de « séquences musicales fascinantes », sur le parcours d’Ed Sheeran. « Elle montrera notamment comment un enfant souffrant de bégaiement est devenu l’une des superstars de la musique et comment sont nées ses chansons les plus connues » peut-on lire dans un communiqué.

« Pour la première fos, Ed Sheeran a accepté de parler, avec une franchise étonnante, de sa vie privée et des thèmes universels qui l’inspirent quand il compose ». « La série revient sur les événements qui ont bouleversé sa vie et sur les épreuves et les triomphes qui ont ponctué la période la lus difficile de sa vie », toujours selon le communiqué.