Les accords de la discorde. Ed Sheeran a remporté hier son procès au civil à New York pour plagiat. Le roi de la pop britannique était en effet accusé d’avoir copié le célébrissime Let’s Get It On du prince de la soul Marvin Gaye, sorti en 1973. Les plaignants, héritiers d’Ed Townsend le co-auteur de la chanson, reprochaient au chanteur de 32 ans des ressemblances avec son tube Thinking Out Loud sorti en 2014. Ce dernier avait même dû sortir sa guitare en pleine audience et jouer sa fameuse suite d’accords pour prouver l’originalité de son titre.

Finalement la justice a tranché. Le tribunal fédéral de Manhattan a estimé que le chanteur de 32 ans avait créé sa chanson "de manière indépendante". C’est la deuxième fois en un an que l’artiste est poursuivi en justice. L’an dernier, il avait aussi remporté un procès pour plagiat vis-à-vis de son titre Shape of You.

C’est donc sûrement dans un état d’esprit plus libéré qu’Ed Sheeran sort aujourd’hui son 5ème album intitulé Substract, composé de 14 nouveaux titres.