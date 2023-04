La scène est assez cocasse pour être racontée. Ce jeudi 27 avril, dans un tribunal de New-York, Ed Sheeran a dû sortir sa guitare pour prouver son innocence. Le chanteur anglais est mis en cause par Ed Townsend, co-auteur du légendaire Let’s Get It On de Marvin Gaye. Pourquoi ? Parce qu’Ed Sheeran tout bonnement plagié la suite d’accords à la guitare pour créer son titre Thinking Out Loud.

Accusations fermement démenties par la pop star qui a même décidé de jouer a fameuse suite d’accords en question pour démontrer qu’elle ne fonctionnerait pas avec sa composition.

Un nouvel album et une série-documentaire

Lors de l’audience, un musicologue cité par l’accusation avait affirmé que les deux suites d’accords étaient très similaires. Le procès, qui s’est ouvert en début de semaine, doit bientôt s’achever. Un verdict sera prononcé lundi prochain.

Tout cela n’empêchera pas Ed Sheeran de publier son cinquième album, intitulé Substract, le 5 mai prochain. Quelques jours auparavant, le 3 mai, une série-documentaire dédiée au chanteur sera dévoilée par Disney+. « Ed Sheeran : la somme de tout » reviendra sur son parcours grâce à des archives personnelles, des interviews et des séquences musicales fascinantes. !