Ed Sheeran s’incruste pendant une prestation de David Guetta à Ibiza

Il a mis le feu à Ibiza. Ed Sheeran prend du bon temps sur l’île des Baléares en ce moment. Plage, cocktail, détente et… clubs évidement. À Ibiza, difficile de passer à côté de ces « boîtes de plages » tellement prisées des fêtards.

Ed Sheeran, même sans sa guitare, est capable d’enflammer les foules. Lundi 26 septembre, il ne s’est pas fait prier. D’abord en plein après-midi, en improvisant son mémorable « Shape of You ». Il a enchaîné avec «I Want It That Way» des Backstreet Boys, terminant en sueur par une reprise de «Baby One More Time» de Britney Spears avec un chapeau de paille sur la tête. C’est les vacances !

"Un moment magique"

Tout excité, le papa d’une deuxi ème petite fille depuis le printemps est apparu plus tard dans la soirée dans le réputé club « Ushuaïa », où un certains David Guetta a ses habitudes. Ni une, ni deux le Britannique de 31 ans s’est incrusté sur le set du DJ Français pour interpréter son dernier titre « Bad Habits » devant une foule survoltée.

Yann Pissenem, le patron du club n’a pu s’empêcher de poster la séquence sur les réseaux : «Immense surprise. La venue magique en live d’Ed Sheeran».