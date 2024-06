Les citoyens se mobilisent sur les réseaux sociaux pour faciliter nos procurations

Depuis quelques jours, "Plan Procu" est victime de son succès. Les inscriptions sont temporairement mises en attente, et vous êtes invités à vous rendre sur le site du gouvernement.

Il est aussi possible en traînant sur les réseaux sociaux de trouver des citoyens qui s'engagent pour permettre au plus grand nombre, de faire des procurations. Comme Juliette Pierron, qui a réagit, a une "situation d'urgence", à une envie d'échanger sur ce qu'il se passe politiquement dans le pays. Elle a donc décidé de consacrer sa story Instagram aux élections, en proposant aux mandants/mandataires, de se rencontrer. D'échanger politiquement ensemble, avec une bonne dose d'humour. Son rêve : former un couple, à travers ses recherches. Ce n'est pas encore le cas, mais deux procurations ont été validées. La première entre deux anciens amis, qui se sont perdus de vue. La deuxième entre deux personnes qui ne se connaissent pas. Juliette recherche des mandataires pour de nombreuses personnes à Lille, Bordeaux et Paris notamment.