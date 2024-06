À quelques jours du scrutin, l’UFC Que Choisir appelle tous les candidats à se saisir de sujets qui tournent autour de trois grands axes : la protection de l’environnement et de la santé des citoyens, leur pouvoir d’achat, et la diminution des inégalités territoriales. L'objectif de l’association est d'avoir « une consommation plus sobre, responsable et accessible à tous. »

Dans le détail, l’UFC incite les candidats à restreindre les pesticides et prévenir le gaspillage d’eau. Côté marketing, l’association voudrait que la publicité à destination de nos enfants soit plus encadrée, mais aussi que le Nutri-Score soit généralisé à tous les produits.

Au niveau de la santé aussi, l’association de consommateurs veut lutter contre l’obésité et l’aggravation des maladies cardiovasculaires.

Enfin l’UFC Que Choisir reprend un thème très cher à tous les Français : le pouvoir d’achat. L’association souhaite que le prix des denrées alimentaires baisse en rayons en empêchant « les marges excessives de l’industrie agroalimentaire. »

Retrouvez ici toutes les propositions émises par l'UFC Que Choisir.