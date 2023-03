Elisabeth Borne dans la Nièvre vendredi, un premier déplacement en région depuis deux mois

Élisabeth Borne se rendra ce vendredi dans la Nièvre. Il s'agit du premier déplacement de la Première ministre en région depuis près de deux mois, dans un contexte de crise politique et sociale autour de la réforme des retraites. Elle sera accompagnée par le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye et la ministre déléguée à la Ruralité Dominique Faure

Elle échangera avec les élèves et les équipes pédagogiques de l’école primaire Albert Camus et du collège Jean Rostand à la Machine sur les enjeux de scolarité et d’égalité des chances en milieu rural. Sur l'éducation, la Première ministre souhaite par exemple "tenir l'engagement dès la rentrée que chaque absence, y compris de courte durée, fait l'objet d’un remplacement".

La Première ministre se rendra ensuite à l’hôtel de ville de Nevers, à la rencontre du conseil municipal des enfants (8-13ans) et du conseil municipal des juniors (14-17 ans), engagés dans la vie de leur commune. Ils feront part à la Première ministre de leurs témoignages et propositions pour améliorer le service public de l’éducation.