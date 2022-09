Elisabeth II était venue plusieurs fois en Centre-Val de Loire

Au cours de ses 14 déplacements de France (dont cinq visites d’État), la reine Elisabeth II, décédée ce jeudi 8 septembre à l’âge de 96 ans, est venue plusieurs fois en Centre-Val de Loire. « Une visite en France n’est jamais parfaite si elle ne passe pas par la Loire », avait-elle d’ailleurs confié, selon la Nouvelle République.

Visite des châteaux de la Loire

Sa première venue en Centre-Val de Loire remonte à 1967. Il ne s’agissait alors que d’une escale aérienne à Tours, avant de prendre la direction de la Normandie. Douze ans plus tard, en 1979, Elisabeth II revient à Tours et traverse cette fois la ville pour se rendre ensuite dans deux châteaux : Chambord, en Loir-et-Cher, et Chenonceau, en Indre-et-Loire.

Sa dernière visite dans la région remonte à 1992. La reine est cette fois arrivée en train, à Vendôme, avant de rejoindre Blois, aux côtés du maire et ministre Jack Lang. Là aussi, la visite du château royal fut au programme, après avoir traversé la place Saint-Louis à pied. Après un périple en Gironde, Elisabeth était repassée par Tours pour prendre l’avion et rentrer au Royaume-Uni.