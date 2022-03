Elle porte un faux ventre au travail pour bénéficier d’un congé maternité

Simuler une grossesse pour obtenir des congés payés ? C’est ce qu’a osé faire Robin F., une quadragénaire de l’État de Géorgie aux États-Unis. Cette directrice du marketing d’une agence étatique a en effet menti à son supérieur et ses collègues pendant des mois en prétendant être enceinte afin d’obtenir des congés payés.

Elle porte un faux ventre au bureau

Pourtant décrite comme compétente et présente au bureau « 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », l’employée s’est procurée un faux ventre à porter au travail pour pouvoir rendre son mensonge le plus crédible possible. La femme de 43 ans est allée jusqu’à envoyer des mails à son supérieur en se faisant passer pour son mari imaginaire appelé Bran Otmembebw, annonçant être le père de l’enfant. Robin, qui se cache derrière ces messages, a alors expliqué à sa hiérarchie que sa grossesse et son accouchement avaient été plus difficiles que prévu : sept mois de congés payés lui sont accordés.

Des photos de bébés avec des teintes de peau différentes

Pourtant, la suspicion était déjà présente dans l’entreprise. "L'enquête a révélé qu'en mars 2021, un collègue a observé la partie inférieure de l'estomac de Folsom se détacher de son corps et a pensé que Folsom portait un faux ventre de femme enceinte. De plus, Robin Folsom aurait envoyé des photos de son nouveau bébé à divers employés, cependant, les images semblaient incohérentes et représentaient des enfants avec des teintes de peau différentes", a déclaré la police dans un communiqué de presse.

Inculpée de quatre chefs d’accusation, l’Américaine qui sera jugée le 4 avril prochain, risque 25 ans d’emprisonnement.