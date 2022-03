Elle tombe amoureuse d’un SDF en allant faire des courses, c’est désormais le père de ses enfants (vidéo)

L’amour est partout. Et ce n’est pas Jasmine Grogan qui dira le contraire. La Canadienne a en effet rencontré son fiancé, Macauley Murchie, en allant au supermarché, alors que celui-ci était encore SDF. "Un jour où j’allais faire mes courses, j’ai rencontré un sans-abri et je lui ai proposé de l’argent mais il a refusé. Je suis rentrée dans le magasin et je n’arrêtais pas de penser à lui. Lorsque je suis sortie, je lui ai demandé si je pouvais l’aider autrement, il a répondu non. Il m’a proposé de m’aider à porter mes sacs de courses dans un taxi, j'ai dit oui", a ainsi expliqué la jeune femme dans plusieurs vidéos diffusées sur TikTok. Des séquences qui ont été vues plus de 10 millions de fois.

Une histoire d’amour, deux enfants

Si cette rencontre est pour le moins improbable, elle a surtout fait naître une grande histoire d’amour. "J'ai demandé s'il voulait que je lui apporte quelque chose à manger, il était embarrassé mais il a dit oui et nous sommes allés dîner, nous avons eu une longue discussion sur sa vie, je suis allée lui acheter un petit téléphone pour que nous puissions rester en contact, il y avait quelque chose de différent en lui", a confié Jasmine face à la caméra.

Très vite, Jasmine et Macauley, restés régulièrement en contact, s’attachent. "Je lui ai demandé s’il voulait qu’on se revoie pour déjeuner, il a dit oui (…) Nous sommes sortis plusieurs fois ensemble et il a fini par se raser la barbe, se faire de nouvelles dents et trouver un très bon travail", a continué la jeune femme. "Nous avons maintenant deux enfants, nous sommes toujours ensemble et très heureux. C'est le meilleur papa et le plus incroyable des fiancés. Il m'a demandé en mariage, j'ai bien sûr dit oui. Nous sommes si heureux que nos chemins se soient croisés et nous croyons que tout arrive pour une raison, il a rendu ma vie tellement meilleure et je ne pourrais pas imaginer la faire sans lui maintenant", a-t-elle conclu, très heureuse.