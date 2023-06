Émeutes : des restrictions mises en place à Orléans, Châteauroux et Tours

Les dégradations et scènes de chaos ont été nombreuses hier. Pour des raisons de sécurité, à Tours, les transports en commun s’arrêteront de circuler à 20h ce vendredi soir. A Orléans, l’ensemble des bus et des tramways s’arrêteront à 21h.

Par ailleurs, la préfecture du Loiret, interdit l’achat et le transport de carburant par jerricans tout comme l’usage et la vente de feux d’artifices. Est aussi prescrit, le port et le transport d’objets pouvant constituer une arme par destination.

La préfecture de l’Indre, elle, a pris des mesures similaires. En concertation avec la mairie de Châteauroux, un couvre-feu sera imposé aux mineurs non accompagnés de 22h à 6h, à partir de ce soir et jusqu’à dimanche. Les parkings Diderot, Les Halles, Equinoxe et Centre-ville) seront fermés à partir de 21h30 et jusqu’à 6 heures. La mesure s’appliquera jusqu’à lundi matin.