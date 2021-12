Emmanuel Macron dans le Cher et l’Allier mardi et mercredi

Visite présidentielle dans le Cher et l’Allier, mardi 7 et mercredi 8 décembre. A quelques mois de l’élection présidentielle, ce déplacement n’est sans doute pas anodin. Emmanuel Macron se rendra dans ces deux départements « pour échanger avec des commerçants, élus, professionnels de l’aide à domicile, acteurs associatifs et bénévoles sur les problématiques et enjeux rencontrés dans leurs territoires, ainsi que sur les différents dispositifs et mesures mis en place pour y répondre », indique l’Élysée.

De Vierzon à Bellerive-sur-Allier, en passant par Bourges ou Moulins

Le déplacement du chef de l’Etat débutera dans la matinée ce mardi par un échange avec des habitants à Vierzon. Dans l’après-midi, Emmanuel Macron se rendra par la suite à Bourges, au sein de l’association Aider la vie / Entraide 18. Il visitera l’atelier textile de réinsertion et échangera avec des auxiliaires de vie sociale. Enfin, dans la soirée, le président de la République terminera sa journée par une participation au conseil municipal de Châteaumeillant.

Emmanuel Macron se rendra ensuite le lendemain dans l’Allier. A 10h, ce mercredi, il dirigera le conseil des ministres en visio-conférence depuis la préfecture à Moulins. En fin d’après-midi, le chef de l’Etat est ensuite attendu au Hall des sources de Vichy, où lui sera présenté un projet de requalification. Il échangera là aussi avec des habitants. Son déplacement se terminera par des échanges avec des acteurs associatifs de la communauté d’agglomération Vichy Communauté, à Bellerive-sur-Allier.