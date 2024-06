Emmanuel Macron s’exprimera dans les JT de 20h de TF1 et France 2 le 6 juin

Emmanuel Macron s’adressera aux Français jeudi 6 juin. Le président de la République sera l’invité des JT de 20h de TF1 et France 2, à l’occasion des 80 ans du Débarquement en Normandie. Il sera d’ailleurs en direct depuis Caen aux côtés de Gilles Bouleau et Anne-Sophie Lapix. Emmanuel Macron sera notamment interrogé sur l’actualité internationale, en particulier les conflits en Ukraine et à Gaza.

A trois jours des élections européennes, la prise de parole du chef de l’État est critiquée par les oppositions. Plusieurs partis annoncent saisir l’Arcom, estimant que le temps de parole d’Emmanuel Macron doit être comptabilisé dans la campagne de la liste Renaissance menée par Valérie Hayer. Cette dernière est en difficulté dans les sondages, à environ 16% d’intentions de vote selon Ispos ce lundi 3 juin, loin derrière le RN (33%) et talonné par la liste PS/Place Publique (14,5%).