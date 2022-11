En 2023, l’Open d’Orléans investira Co'Met

Didier Gérard l’a annoncé ce mardi 8 novembre. La 18e édition de l’Open d’Orléans aura lieu au Comet. Fini le Palais des sports, le tournoi de tennis dont Vibration est partenaire entre dans une autre dimension. Sans déménagement, le tournoi aurait fini par s’arrêter confesse son directeur qui dit aujourd'hui son soulagement: « Ça me laisser penser que ça va pérenniser ce tournoi, on va faire en sorte que ce projet soit viable ».

La jauge va presque doubler. L’Arena va accueillir jusqu’à 5600 spectateurs. Le dernier anneau sera fermé. Un projet ambitieux pour la direction de l’événement et un défi budgétaire. Le déménagement à Comet nécessite de trouver entre 250 000 et 300 000 euros supplémentaires. La mairie d’Orléans s’est engagée à aider à hauteur de 175 000 euros par an l’Open pendant 4 ans, contre 100 000 actuellement. Rappelons que la Métropole avait décidé cet été de retirer son soutien financier, d’un peu plus de 100 000 euros. « On a essayé de compenser ce désengagement. Avec la ville on fait l’effort pour (faire venir) des fédérations françaises, on est obligé de faire l’effort pour les locaux », explique l'adjoint au sport Thomas Renault. Le délégataire de Comet GL Events a aussi fait un effort financier pour accueillir le tournoi.

« C’est du gagnant-gagnant », estime de son côté le premier adjoint Florent Montillot. « L’Open est une marque bien installée dans le territoire, le faire perdurer et faire rayonner Comet, c’était le double enjeu », ajoute-t-il.

Les dates de la 18e édition ne sont pas encore connues. « Ce sera à l’automne », promet Didier Gérard qui dit « essayer de faire venir Gaël Monfils ».