En attendant l’album, Lady Gaga tease un premier single pour octobre !

"XX October : LG7 first single". Ces quelques mots énigmatiques agitent la toile depuis hier et pour cause. Après une apparition lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris et un duo cet été avec Bruno Mars, Lady Gaga vient d’annoncer qu’un premier extrait de son futur album sera dévoilé le mois prochain. Un teasing fait en marge de la Mostra de Venise, où elle fait la promotion de Joker : Folie à deux (sortie le 2 octobre en France) dans lequel elle incarne Harley Quinn aux côtés de Joaquin Phoenix.

Une bonne nouvelles pour les Little Monsters (le nom donné aux fans de Lady Gaga), même s’il y a peu à se mettre sous la dent. Pas de date précise, ni d’audio. Et à quoi ressemblera le 7ème album de l’interprète de Bad Romance ? Le mystère reste entier… Son dernier opus, Chromatica, est sorti il y a 4 ans.