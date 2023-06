En Bourgogne-Franche-Comté, 9 sites labellisés Pavillon Bleu

L’été approche et comme chaque année fin mai, le classement du pavillon bleu est dévoilé. Créé par Teragir en 1985, il valorise les communes et les ports de plaisance qui mènent une politique de développement touristique durable.

Pour les plages, cela signifie un certain nombre d'équipements permettant de minimiser les impacts de la fréquentation touristique: poubelles de tri, sanitaires. La sécurité et l'accessibilité à la baignade pour tous sont également prises en compte, tout comme l'information sur la qualité de l'eau de baignade et sur la faune et la flore locales. Les communes organisent et particulièrement pendant la saison estivale, des activités de sensibilisation à l'environnement. Pour les ports, "ce sont des lieux où la protection du milieu marin est une priorité. Les plaisanciers ont accès à des aires de carénage sans rejets dans le milieu naturel, des systèmes de récupération des eaux usées des bateaux mais aussi à des zones de récupération des déchets spéciaux", explique le label.

Cette année 511 sites sont récompensés à travers le pays. C’est en Occitanie, la Provence Alpes Côte d’Azur et la Nouvelle Aquitaine qu’on en retrouve le plus. En Bourgogne Franche Comté, 9 sites ont obtenu le label, un de plus qu’en 2022. Il y a trois plages et six ports de plaisance. On retrouve la plage de la Presqu’île à Montsauche les Settons dans la Nièvre.Toujours dans le département, les ports de Decize et de la Vauvelle à Corbigny. En Saône et Loire, ce sont ceux de Mâcon et de Chalon sur Saône qui ont été distingués. Ailleurs dans la région, on trouve l’étang Fouché en Côte d’Or, la plage du Grand Lac de Clairvaux les Lacs dans le Jura, la Halte de Deluz et celle de Besançon au moulin Saint Paul dans le Doubs.