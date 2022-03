En colère, les agents de la DIRCO bloquent le péage de Vierzon

Le trafic est fortement ralenti ce jeudi matin sur l’autoroute A20 à hauteur de Vierzon dans le Cher. Comme le rapporte la Nouvelle-République, les agents de la Direction interdépartementale des routes Centre-Ouest sont mobilisés au niveau du péage dans le sens Paris-Province. Le journal indique que d’importants bouchons sont constatés. Les automobilistes sont contraints de quitter l'autoroute et de traverser Vierzon.

Poids lourds et automobilistes doivent obligatoirement quitter l'autoroute pour traverser la ville de Vierzon puis reprendre l'A20

La mobilisation a commencé il y a une quinzaine de jours, avec une manifestation dans le centre de Châteauroux et une opération escargot sur l’A20 la semaine dernière. Parmi les revendications, l’arrêt des suppressions de postes, des augmentations de salaires et la reconnaissance de l’exercice d’un métier dangereux, ce qui induiraient des primes de risques et des départs en retraite anticipés.