En plein ouragan Milton, un miracle pour ce couple

Parfois, les tempêtes ramènent bien plus que des dégâts. C’est ce qu’ont découvert Laura et Basil Yorio, résidents de Palm Bay en Floride, lorsque l’ouragan Milton a traversé la région début octobre. Contraints d’évacuer leur maison pour se mettre à l’abri, ils ne s’attendaient certainement pas à retrouver un trésor en rentrant chez eux : l’alliance de Basil, perdue neuf ans plus tôt lors de travaux de construction.



C’est en sortant son chien dans le jardin que Laura a aperçu quelque chose briller au sol. « J’ai vu un anneau argenté et j’ai d’abord pensé que c’était un porte-clés », raconte-t-elle au média local Fox 35 Orlando. Mais en se penchant, elle a vite réalisé qu’il s’agissait en réalité de l’alliance de son mari. Un bijou que le couple avait cherché désespérément pendant des années. Malgré l’intervention d’un paysagiste qui visitait régulièrement leur propriété, et de longues heures passées à fouiller le chantier de construction, l’anneau était resté introuvable. Il a fallu attendre l'arrivée des vents violents et les pluies torrentielles de l’ouragan Milton pour le déterrer.

Une fin heureuse

« Nous sommes conscients que beaucoup de gens ont traversé des moments difficiles à cause de l’ouragan, et je me sens presque coupable de me réjouir de cela », confie Laura, émue. « Mais après quelques jours de grande incertitude, c’était une fin heureuse. Une histoire, à la fois banale et extraordinaire, qui illustre comment même au cœur des tempêtes les plus violentes, la vie peut offrir des surprises plus qu'inattendues.

Bien que l’ouragan Milton ait causé de nombreux dégâts et fait au moins 16 victimes en Floride, pour Laura et Basil, ce souvenir d’espoir et de retrouvailles viendra désormais colorer ce moment difficile. Une alliance retrouvée, neuf ans plus tard, presque comme un symbole d’un amour resté intact malgré le passage des années – et des tempêtes.