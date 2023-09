En Saône-et-Loire, René Pierre fabrique des baby-rugby !

« René Pierre ne craint pas les durs » ! Peut-être vous souvenez-vous de cette publicité de la marque bourguignonne dans les années 70. On y voyait 4 rugbymen jouer au baby-foot. « C'était pour montrer que les jeux de café pouvaient résister même aux gros bras des rugbymans », s’amuse le président de la société, Laurent Pierre. Elle a été créée en 1952 par son grand-père, René Pierre, et est spécialisée dans les billards, les baby-foot et maintenant les baby-rugby !

A l’approche de la coupe du monde, Laurent Pierre a l’idée de refaire l’affiche avec des joueurs célèbres comme Sébastien Chabal, s’affrontant au baby-rugby. Il a fallu quelques mois à l’entreprise basée à Chalon-sur-Saône en Sâone-et-Loire pour développer un modèle.

« On a fait un babyfoot plus grand avec 15 joueurs de chaque côté, on leur a fait des casques, on a personnalisé le terrain avec des lignes de rugby et puis après on est carrément parti dans l'idée de faire des poteaux de rugby, un tee pour pouvoir envoyer la balle entre les poteaux », explique Laurent Pierre. Les joueurs peuvent s’affronter à 4 ou à 6 en fonction du modèle.

Entre 1299 et 1949 euros

Concernant les règles, c’est assez simple. Arrivé à dix points, l’équipe doit transformer l’essai en envoyant la balle entre les poteaux. Autrement, chaque équipe dispose d’un joueur à casque. Si celui-ci marque, les points sont doublés. « C'est relativement intuitif », insiste Laurent Pierre ajoutant que « si on veut enlever les poteaux, ne plus utiliser les règles, ça redevient un babyfoot complètement standard ».

Pour l’heure, entre 25 et 50 baby-rugby ont été vendus. « Bien sûr, à la base c'était plus un côté marketing, on espère surfer sur ces deux mois de coupe du monde, ensuite on verra si le concept reste ou si on l’arrête».

Comptez tout de même entre 1299 (modèle 2X2) et 1949 euros (modèle 3X3) pour un baby-rugby.