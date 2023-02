En Saône-et-Loire, une aide financière pour inciter à la plantation d’arbres

600 000. Comme le nombre d’arbres que souhaite voir planter sur son territoire entre 2020 et 2030, le conseil départemental de Saône-et-Loire. Pour y parvenir, un dispositif a notamment été mis en place au 1er janvier. Un « chèque arbre » disponible pour les collectivités et les associations environnementales, porteuses de projets de plantation, a minima de 15 arbres.

« Il s’agit d’une subvention de 50% du montant du projet avec des paliers », explique Catherine Amiot, vice-présidente du conseil départemental en charge de la transition écologique. « Entre 1000 et 2000 euros le projet par exemple, l’aide est de 500 euros », ajoute l’élue.

En revanche, il ne s’agit pas de planter n’importe quoi. Une liste d’essences a été définie, adaptées aux conditions locales et « des arbres plus ornementaux pour garnir les bourgs et les espaces bâtis », énumère Catherine Amiot. « On veut aussi un impact sur la biodiversité en distinguant des espèces mellifères et en imposant un critère de panachage pour ne pas planter une seule et même essence sur un même projet », indique-t-elle.

Les objectifs sont divers : en ville, il s’agit de réduire les îlots de chaleur et d’améliorer le cadre de vie et la biodiversité. En zone rurale, le dispositif vise à « soutenir les collectivités à renouveler leurs espaces forestiers à une cadence compatible avec le changement climatique puisque on intervient sur des parcelles qui ont subi des dégâts», affirme la conseillère départementale.

Les demandes sont ouvertes jusqu’au 30 avril sur le site de la collectivité.